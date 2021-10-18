В Великобритании планируют отменить верховенство решений ЕСПЧ

Члены Консервативной партии Великобритании планируют пересмотреть Закон о правах человека и изменить его положения, согласно которым в текущей редакции решения Страсбургского суда преобладают над решениями Верховного суда страны.

Как пишет The Mirror, соответствующие поправки озвучил министр юстиции Великобритании Доминик Рааб.

«Мы хотим, чтобы последнее слово в толковании законов страны оставалось за Верховным судом Великобритании, а не за Страсбургом. Я не думаю, что задача Европейского суда в Страсбурге — диктовать нам, как лечить, защищать или обеспечивать наших граждан», — сказал Рааб в интервью Sunday Telegraph.

В качестве неправомерных решений ЕСПЧ Рааб привел в пример процессы с участием британских солдат, «сражающихся за границей».

В свою очередь, пресс-секретарь Либерально-демократической партии Вера Хобхаус назвала решение Рааба попыткой ослабить возможности британцев в защите своих прав.

«Любые правительства делают ошибки. И возможность для граждан привлечь их к ответственности — это основа», — отметила Хобхаус.

Аналогичная норма закона действует в России с 2020 года. Согласно поправкам к Конституции, принятым 1 июля прошлого года установлено, что «решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации». В декабре 2020 года эти нормы были введены в более 100 законодательных актов РФ, в том числе в Гражданский и Уголовно-процессуальный кодексы.