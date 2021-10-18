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Песков заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Россия — сильная страна, которая ни для кого не представляет опасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью для документального фильма под названием «Владимир Путин: хозяин игры» телеканала France 5, передает РИА «Новости».

На вопрос журналистки, хочет ли Москва разобщения Европы, он ответил, что Россия не заинтересована в этом.

«Мы заинтересованы в том, чтобы страны Европы процветали, но все были независимы друг от друга. <...> Мы хотели бы, чтобы нас услышали: мы никому не угрожаем, мы не представляем опасность, мы огромная, сильная страна, которая ищет партнеров», — сказал Песков.

На замечание о том, что в Европе часто видят «угрозу» от России, например весной, когда страна якобы «наращивала» войска у границ Украины, Песков заявил, что в Москве могут это «понять», но призвал тщательнее изучать информацию о ситуации. Так, перед передвижением российских войск проходили «массированные» учения войск НАТО, заметил представитель Кремля, хотя о «концентрации» сил НАТО не говорит никто, а говорят только о российских военных.

Песков также назвал «худшим сценарием» вариант вступления Украины в НАТО. В таком случае, подчеркнул Песков, Россия примет меры «по обеспечению собственной безопасности».

Ранее сообщалось, что экс-глава МИД Польши увидел «смертельную угрозу» Европе в действиях России.

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