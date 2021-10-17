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В Кремле заявили о готовности Москвы по «100 раз» доносить Западу свою позицию

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Москва готова по «100 раз» объяснять Западу свою позицию. Об этом представитель Кремля заявил в эфире телеканала «Россия».

Песков объяснил, в связи с чем модерировать прошедшее пленарное заседание Российской энергетической недели пригласили ведущую телеканала CNBC Хедли Гэмбл. По его словам, речь про «крупнейшее экономическое телевидение в мире».

«С первого раза зачастую не доходит. Но вот это терпение — это залог того, что рано или поздно все-таки мы о себе расскажем, и тем более по таким чувствительным вопросам...» — подчеркнул Песков.

Он обратил внимание, что Москва доносит позицию по вопросам, которые имеют принципиальное значение.

Форум РЭН 2021 проходил с 13 по 15 октября в Москве.

Ранее Путин назвал важнейшим фактором роста экономики эффективность производства энергоресурсов.

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