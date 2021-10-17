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Власти Венесуэлы приостановили переговоры с оппозицией из-за «похищения» их дипломата

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Ivan Alvarado/Reuters

Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес объявил о приостановке переговоров с оппозицией из-за экстрадиции венесуэльского дипломата Алекса Сааба из Кабо-Верде в США. Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что в связи с «вопиющими действиями» делегация правительства Венесуэлы не прибудет на новый раунд переговоров, который должен был начаться 17 октября, в Мехико. «Это очередной акт агрессии США по отношению к Венесуэле, учитывая, что Алекс Сааб был включен нашей страной в качестве полноправного участника в процесс переговоров», — добавил Родригес.

Ранее стало известно об экстрадиции спецпосланника Венесуэлы в Африканском союзе Алекса Сааба после запроса США, где его обвиняют в отмывании $350 млн через через американскую финансовую систему в интересах венесуэльского правительства.

Министр связи и информации Венесуэлы Фредди Ньаньес назвал экстрадицию Сааба похищением правительством США при содействии властей Кабо-Верде.

13 октября президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую чрезвычайным и полномочным послом в Кабо-Верде.

Позднее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на назначение Поклонской, заявив, что в будущем у Киева может появиться возможность «испортить жизнь» бывшему прокурору Крыма. По его словам, министерство уже уведомило власти Кабо-Верде о «преступной деятельности Поклонской».

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