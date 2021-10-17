Власти Кабо-Верде выдали США венесуэльского дипломата

Власти Кабо-Верде экстрадировали спецпосланника Венесуэлы в Африканском союзе Алекса Сааба после запроса США, сообщает Reuters.

В США Сааб обвиняется в отмывании $350 млн через через американскую финансовую систему в интересах венесуэльского правительства. Дипломата задержали в результате спецоперации властей Кабо-Верде и Интерпола еще в 2020 году, но решение об экстрадиции оставалось за правительством африканского государства. Отмечается, что гражданин Венесуэлы имел дипломатический паспорт и обладал статусом специального посланника.

Министр связи и информации Венесуэлы Фредди Ньаньес назвал экстрадицию Сааба похищением правительством США при содействии властей Кабо-Верде, которые «пытали его и безосновательно держали его под стражей 491 день без ордера на арест». Ньаньес добавил, действия в отношении Сааба представляют собой «тяжкое нарушение прав человека».

13 октября президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую чрезвычайным и полномочным послом в Кабо-Верде.

Позднее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на назначение Поклонской, заявив, что в будущем у Киева может появиться возможность «испортить жизнь» бывшему прокурору Крыма. По его словам, министерство уже уведомило власти Кабо-Верде о «преступной деятельности Поклонской».