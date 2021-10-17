Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Червиченко: Карасев не стал удалять Соболева в матче с «Динамо» из-за Федуна 02:38
В России впервые отмечают День отца 02:15
Губерниев: Минеев просто царь 02:11
Минеев заявил, что переживал за Исмаилова 01:57
В Берлине в ходе операции по выселению бездомных пострадали... 01:50
Французский защитник «Спартака» дал первое интервью на русском после... 01:40
Стрелков назвал случаи отравления спиртом «заговором» с целью массового... 01:27
Минеев извинился перед семьей Исмаилова 01:21
Выписку экс-президента США Билла Клинтона перенесли на день 01:17
Специалист предупредила, что просмотр «свинки Пеппы» сделает детей... 01:08

Власти Кабо-Верде выдали США венесуэльского дипломата

close
100%
Depositphotos

Власти Кабо-Верде экстрадировали спецпосланника Венесуэлы в Африканском союзе Алекса Сааба после запроса США, сообщает Reuters.

В США Сааб обвиняется в отмывании $350 млн через через американскую финансовую систему в интересах венесуэльского правительства. Дипломата задержали в результате спецоперации властей Кабо-Верде и Интерпола еще в 2020 году, но решение об экстрадиции оставалось за правительством африканского государства. Отмечается, что гражданин Венесуэлы имел дипломатический паспорт и обладал статусом специального посланника.

Министр связи и информации Венесуэлы Фредди Ньаньес назвал экстрадицию Сааба похищением правительством США при содействии властей Кабо-Верде, которые «пытали его и безосновательно держали его под стражей 491 день без ордера на арест». Ньаньес добавил, действия в отношении Сааба представляют собой «тяжкое нарушение прав человека».

13 октября президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую чрезвычайным и полномочным послом в Кабо-Верде.

Позднее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на назначение Поклонской, заявив, что в будущем у Киева может появиться возможность «испортить жизнь» бывшему прокурору Крыма. По его словам, министерство уже уведомило власти Кабо-Верде о «преступной деятельности Поклонской».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях