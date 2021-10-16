Forbes уличил США в намерении «кинуть» Украину

От Киева устали в Брюсселе и Вашингтоне из-за того, что команда нынешнего президента Украины Владимира Зеленского не смогла искоренить коррупцию среди политической элиты и в бизнес-кругах, пишет Forbes.

По мнению эксперта издания Кеннета Рапозы, на фоне неразрешенных внутриполитических и экономических проблем западные союзники Украины перестали помогать стране.

«Украинцы были кинуты на съедение волкам. Их союзники не так уж и близки им теперь», — отметил эксперт.

Помимо этого в материале говорится, что отказ США от введения санкций против Москвы из-за газопровода «Северный поток — 2» ясно дал понять, что теперь Киев «оказался на задворках» интересов администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Эксперт Forbes констатировал, что для Украины самый страшный враг — это «сами украинцы».

Ранее украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что Владимир Зеленский не избирает специального антикоррупционного прокурора, чтобы послать «сигнал» России.