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В Киеве удивились реакцией немцев на статью Медведева об Украине

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Екатерина Штукина/РИА «Новости»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал статью бывшего президента России Дмитрия Медведева «вызовом для всей Европы». Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

«Хотел бы вернуться к господину Медведеву… Меня меня удивляет отсутствие реакции немцев. После такого заявления я бы считал, что немцы, по крайней мере на официальном уровне, должны сделать определенные заявления», — сказал Данилов.

Он добавил, что содержание статьи выходит за рамки здравого смысла, а «когда речь идет дословно о нацистской Германии, об СС, это вызов не только для нашей страны. это вызов для всей Европы».

Ранее Медведев написал статью о российско-украинских взаимоотношениях «Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством».

По мнению автора, Украина находится на стадии поиска своей идентичности и особо пути, «сочиняя свою отдельную историю». В то же время он считает, что лица из нынешнего украинского правительства при этом не имеют никакой устойчивой самоидентификации.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал статью Медведева «неуместной и неактуальной». По его мнению, статья имела «оскорбительную тональность».

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