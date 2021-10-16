Вучич попросил о встречи с Путиным из-за цен на газ

Президент Сербии Александар Вучич планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным 25 ноября. Об этом он заявил в эфире телеканала Prva.

По словам Вучича, Сербии на зиму не хватает 100-120 млн кубометров газа. Он добавил, что они берут газ у России по $270 за кубометр, что является лучшей ценой в Европе.

«Поэтому встреча с Путиным имеет решающее значение, я попросил о встрече и из-за газа, и из-за Косова, я буду просить Путина продлить сниженную цену», — заявил президент Сербии.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Белград с официальным визитом и встретился в президентском дворце с сербским лидером Александром Вучичем, который по окончании переговоров поблагодарил Россию за обеспечение энергобезопасности своей страны.

Вучич отметил, что Сербия «не сможет выдержать» цены на энергоресурсы, которые сегодня представлены на бирже. После этого стало известно, что Россия и Сербия ведут переговоры по новому газовому соглашению.