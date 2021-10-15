Иранскую журналистку отправили в тюрьму, о пытках в которой она написала

Иранскую активистку и журналистку Сапидех Голиан, заявившую о жестоком обращении с заключенными в центральной тюрьме Бушера, заключили под стражу, сообщает «Радио Свободная Европа» (издание внесено Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов).

26-летняя девушка в сентябре написала на своей странице в Twitter, что в этой тюрьме людей подвергают психологическим пыткам, коллективным наказаниям и изнасилованиям.

В ответ полиция взяла штурмом дом ее семьи и увезла сначала в ту самую тюрьму в Бушере, на которую жаловалась активистка. Потом ее перевели в тюрьму Эвин в Тегеране, где, как заявляла Голиан, ей угрожали изнасилованием и убийством.

Голиан впервые попала в тюрьму в 2018 году за освещение забастовок на сахарном заводе. После этого она стала своего рода экспертом по расследованию пыток в иранских тюрьмах, свидетелем которых она стала сама.

Незадолго до повторного ареста ей предъявили обвинения в распространении лжи и пропаганды против иранского правительства.

Ранее министерство юстиции России включило в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента издателей информационного агентства «Росбалт» и издания Republic. Согласно закону, принятому Госдумой в конце 2020 года, статус иноагента могут получить физические лица, например, аккредитованные в России иностранные журналисты, а также незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием.