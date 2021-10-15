Трамп рассказал о реакции жены на скандал с «золотым дождем» в Москве

Экс-президент США Дональд Трамп рассказал о реакции своей жены Мелании на звучавшие в его адрес обвинения в участии в оргии, устроенной в Москве с проститутками и «золотым дождем». Об этом сообщает The Washington Post.

Необычными воспоминаниями Трамп поделился с участниками Национального совета сенаторов Республиканской партии (NRSC) во Флориде.

«Я не фанат «золотого дождя». Поэтому ваша потрясающая первая леди сказала мне вот что: «Я не верю в это», — приводит слова Трампа газета.

На встрече Трамп также хвалил президента Китая Си Цзиньпина и говорил о хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным. Издание отмечает, что члены Республиканской партии неоднозначно восприняли откровенность экс-президента.

Напомним, что издание BuzzFeed во время предвыборной кампании Трампа в 2017 году опубликовало информацию, якобы полученную журналистами от спецслужб, что Трамп в 2013 году в Москве приглашал к себе в номер проституток и заставлял их мочиться на кровать, в которой во время визита в Москву спали Барак и Мишель Обама. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда назвал эти обвинения чушью и бульварным чтивом.

Ранее сообщалось, что бывший британский агент представил еще одно досье на Трампа, в котором экс-президента обвиняют в сговоре с Россией на основании некоего компромата, который есть у Москвы на экс-главы Белого дома.