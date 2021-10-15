В Госдуме порекомендовали Киеву не задумываться о захвате Крыма

Депутат Госдумы Михаил Шеремет прокомментировал заявление экс-главы МВД Украины Арсена Авакова о необходимости возвращения «оккупированного» Крыма военным путем. Об этом сообщает РИА «Новости».

Парламентарий назвал слова бывшего министра «сплошным безумием».

Он также отметил, что Киеву не стоит предпринимать никаких попыток захватить Крым, тем более военным путем.

«В противном случае все закончится для украинской стороны плачевно и фатально», — предупредил Шеремет.

Депутат от Республики Крым также отметил, что Киеву не следует давать повод Вооруженным силам России продемонстрировать свою мощь, поскольку все наступления украинской армии закончатся, не успев начаться.

«Украинские политики пропитаны злобой и агрессией, но у России хватит сил не допустить произвола этих государственных преступников», — подытожил Шеремет.

Ранее Аваков заявил, что у Украины должна быть стратегия возвращения «оккупированных» территорий. Он выразил мнение, что дипломатические переговоры по этой теме необходимо оставить дипломатам, а у украинская армия должна иметь четкий план действий по освобождению «захваченных агрессором территорий с использованием всех современных форм вооружения и стратегий».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.