Захарова заявила, что Россия ответит на расширение санкций Евросоюза

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ответит на расширение санкций Евросоюза в отношении РФ, сообщает РИА «Новости».

«Разумеется, данный недружественный шаг со стороны ЕС не останется без соответствующего ответа с нашей стороны. Конечно, подобные сигналы усугубляют тот внутренний раскол, который сегодня весь мир фиксирует на Украине», — сказала Захарова на полях III Евразийского женского форума.

По словам Захаровой, новые санкции Евросоюза вызывают сожаление, так как имеют исключительно политическую подоплеку и являются сигналом Киеву, поощряющим «саботаж Минского комплекса мер».

«Это санкционные игры, настоящие санкционные игры Евросоюза. Они вызывают сожаление, поскольку имеют исключительно политическую подоплеку, к праву это не имеет никакого отношения», — отметила дипломат.

Ранее Евросоюз включил в черный список по воссоединению Крыма с Россией восемь человек, тем самым расширив его. Санкции были введены и против начальника Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополь Леонида Михайлюка.