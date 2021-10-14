Путин заявил, что AUKUS подрывает региональную стабильность

Президент России Владимир Путин прокомментировал создание нового альянса AUKUS, в которой входят США, Великобритания и Австралия. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNBC, которое опубликовано на сайте Кремля.

«Создание каких-то блоков, в том числе и того, о котором вы упомянули, США — Великобритания — Австралия, безусловно, подрывает региональную стабильность, потому что, на мой взгляд, дружить между собой — это хорошо, но «дружить против кого-то» — это плохо», — ответил Путин.

Президент России надеется, что ситуация не будет развиваться по какому-то непредсказуемому сценарию и не будет вызывать каких-то дополнительных напряжений в регионе.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил в телефонном разговоре с коллегами из Малайзии и Брунея, что создание альянса AUKUS может привести к новому витку гонки вооружений.

США, Великобритания и Австралия договорились 16 сентября о создании нового партнерства в сфере безопасности. Альянсу дали название AUKUS. Первой инициативой альянса стало соглашение о поставке Австралии атомных подлодок.