Захарова ответила Киеву на протест из-за назначения Поклонской послом России в Кабо-Верде

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале реакцию Киева не назначение Натальи Поклонской послом России в Кабо-Верде.

«В МИД Украины заявили, что Поклонская от украинского правосудия «не спрячется и в Африке». Пусть сначала попробуют применить украинское правосудие на территории Украины, а потом за Африку берутся», — написала она.

Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов накануне заявил о том, что Киев будет добиваться экстрадиции Поклонской из Кабо-Верде.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Поклонской на пост посла России в республике Кабо-Верде.

В конце сентября Поклонская назвала «большой честью» свою новую должность. Она отметила, что не хотела бы преждевременно рассказывать о ней.

Также политик обещала рассказать о новом месте работы «очень скоро». Летом текущего года стало известно, что бывший прокурор Республики Крым Поклонская может получить назначение на дипломатический пост. Она отвечала, что ей интересна дипломатическая деятельность.