Поклонская объяснила, почему она гордится своим назначением в Кабо-Верде

Бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала «Газете.Ru» о своих эмоциях после того, как она узнала о назначении послом в Кабо-Верде.



«Когда я узнала о назначении, я испытала большую радость и гордость за то, что президент мне доверяет такую ответственность и такой блок работы. Я отправляюсь в эту страну уже в самое ближайшее время», — сказала она.



Поклонская добавила, что подробно изучила информацию о Кабо-Верде, насколько «это возможно из России». «Реально же изучить страну можно будет только уже на месте», — выразила мнение она.



Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Поклонской на пост посла РФ в республике Кабо-Верде.