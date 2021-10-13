На Украине Зеленского назвали проблемой для Запада

В США скептически относятся к президенту Украины Владимиру Зеленскому, ставшему «проблемой» для Запада. Такое мнение выразил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Олег Волошин, передает РИА «Новости».

По мнению парламентария, именно с такой позицией в Россию на переговоры приехала помощник государственного секретаря США Виктория Нуланд.

«Мне известно из моих источников, что она как раз один из таких двигателей изменения отношения Вашингтона к команде Зеленского.... Она реально считает, что по всем пунктам Зеленский либо неуправляемый, либо непредсказуемый», — сказал Волошин.

Депутат отметил, что в Вашингтоне уверены, что начать какую-либо эскалацию может только Киев, так как весной американский президент Джо Байден позвонил российскому коллеге Владимиру Путину и во многом благодаря этому «Украина существует хотя бы той форме, в которой она существует».

«И Нуланд в этой связи (в Москве – ред.) явно услышит то же самое: «Разберитесь со своим Зеленским. Он неподконтрольный, непредсказуемый», — заявил украинский парламентарий.

Ранее на Украине рассказали, чем может пожертвовать Зеленский ради избрания на второй срок.