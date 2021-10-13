Посол заявил о настойчивых попытках США обрушить американо-российские отношения

Посол России в США Анатолий Антонов, комментируя инициативу конгресса США о введении новых санкций в отношении 35 российских граждан, написал в Facebook о том, что американские сенаторы «с маниакальной настойчивостью» пытаются разрушить отношения с Россией.

«Вызывает откровенное недоумение то, с какой маниакальной настойчивостью местные законодатели пытаются обрушить российско-американские отношения. Новая попытка наложить ограничения на 35 россиян под совершенно надуманным предлогом – яркое тому подтверждение», — заявил он.

По его мнению, таким образом члены конгресса хотят создать иллюзию «борьбы с врагами Америки, которых сами же и выдумывают», вместо того чтобы решать насущные проблемы своей страны.

Антонов призвал сенаторов отказаться от деструктивных подходов, «сбросить антироссийские шоры» и осознать безальтернативность конструктивного и взаимоуважительного диалога с Россией, в том числе для совместного преодоления множащихся глобальных вызовов.

Под американские санкции попали ряд российских государственных деятелей, в том числе премьер-министр России Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев, а также главный редактор RT Маргарита Симоньян, руководитель Первого канала Константин Эрнст, журналист ВГТРК Владимир Соловьев и другие.

Как отметил сенатор Владимир Джабаров, конгрессмены «собрали все в одну кучу». Он предрек ассиметричный и «чувствительный для Вашингтона» ответ Москвы.