Медведчук призвал Зеленского вести переговоры с Путиным

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен вести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, передает ТАСС.

«Я твердо уверен, что господину Зеленскому надо вести переговоры с господином Путиным. Потому что это нужно, это интерес для Украины», — сказал он.

Медведчук подчеркнул, что чем раньше украинские власти начнут отстаивать интересы страны и людей, а также достигнут мира в Донбассе, тем лучше.

Ранее Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в ходатайстве об аресте председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука по делу о «схемах» и отправил его под домашний арест до 7 декабря.

13 мая суд поместил лидера ОПЗЖ под домашний арест сроком до 9 июля, затем продлил решение о мере пресечения до 7 сентября. Его подозревают в государственной измене, расхищении национальных ресурсов в Крыму. Кроме того, ему инкриминируют «посягательство на нарушение обычаев войны». По этому делу проходит и соратник Медведчука по партии Тарас Козак.