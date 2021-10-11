МИД Украины прокомментировал новые санкции ЕС по Крыму

Министерство иностранных дел Украины поприветствовало новые санкции Евросоюза по Крыму. Об этом сообщается на официальном сайте украинского ведомства.

В публикации отмечается, что новые санкции ЕС, введенные накануне 23-го саммита Украина-ЕС, служат свидетельством поддержки со стороны Евросоюза и помогают Украине в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности в границах, признанных международным сообществом.

«Это подтверждает единство Украины и ЕС в вопросах о защите прав человека и основных свобод, а также является шагом по воплощению договоренностей учредительного саммита «Крымской платформы», — говорится в сообщении МИД Украины.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что действие ограничительных мер ЕС будет продолжаться, «пока РФ не прекратит временную оккупацию Крыма и другие грубые нарушения норм международного права».

Ранее Евросоюз включил в черный список по воссоединению Крыма с Россией восемь человек, тем самым расширив его. Санкции были введены и против начальника Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополь Леонида Михайлюка.