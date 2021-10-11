Путин назвал причину своего кашля

Президент России Владимир Путин рассказал о причине своего кашля и заявил, что со здоровьем у него все нормально. Об этом он рассказал на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

«Валентина Ивановна (Матвиенко) не беспокойтесь, все нормально. Не только на COVID-19, но и на все другие инфекции берут тесты практически в ежедневном режиме. Все хорошо. Просто, на воздухе прохладно было, подвигался поактивнее, ничего страшного не происходит», — ответил Путин на беспокойства о здоровье президента со стороны председателя Совета Федерации.

Путин также пожелал всем коллегам хорошего здоровья, сообщил, что в курсе, что все они вакцинированы и напомнил им о своевременной ревакцинации. Это по словам президента, необходимо «чтобы чувствовать себя уверенно» и «ритмично, с должной отдачей работать», как это делали на протяжении достаточно долгого времени.

Ранее Путин рассказал, что не заразился COVID-19 после контакта с заболевшими сотрудниками. Глава государства рассчитывает, что не заболеет. Он отметил, что уже контактировал с инфицированными людьми, но при этом президент не заболел.