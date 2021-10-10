В Раде возможную встречу Зеленского и Путина оценили фразой из «12 стульев»

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович вспомнил фразу из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев», комментируя возможность встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

«Вы знаете, в «Двенадцати стульях» замечательный монтер говорил, что консенсус – это согласованность позиций сторон. Если мне это поручат или Вам это поручат – мы с Вами поедем, будем договариваться с одними и с другими. Всегда, во всем мире есть у одной стороны интересы и у другой стороны интересы. Для того, чтобы сесть за стол, надо одной стороне поступиться чем-то, и второй (тоже)», — утверждает Рабинович.

Он добавил, что правительство Украины должно отменить «глупые решения», которые мешают провести саммит. Он также отметил «тупую» антироссийскую риторику, которая мешает улучшению отношений между государствами.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что процесс подготовки повестки будущей встречи Путина с Зеленским продолжается.