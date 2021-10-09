В Москве прокомментировали уход Курца с поста канцлера Австрии

Отставка Себастьяна Курца с поста канцлера Австрии — внутреннее дело европейского государства. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Соловьев Live».

«Европейская страна, сохраняющая свой взгляд на международную повестку, на собственное развитие, во многом отстаивающая исключительно свою точку зрения… Это их внутреннее поле, внутреннее поле Австрии. Думаю, они сами разберутся», — сказала дипломат.

Ранее Курц объявил, что уходит в отставку на фоне расследования о его причастности к коррупционным действиям. По словам Курца, он предложил президенту страны Александеру Ван дер Беллену назначить временно исполняющим обязанности канцлера министра иностранных дел страны Александра Шалленберга, при этом сам политик намерен остаться главой Австрийской народной партии и занять место в Национальном совете (нижней палате парламента).