Кулеба рассказал, как «нанес удар» по Путину

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после визита турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу заявил, что стороны обсуждали Россию, а «Крымская платформа» — это «сильный удар» лично по российскому президенту Владимиру Путину. Об этом Кулеба рассказал телеканалу ТСН.

«Поэтому его [Владимира Путина] эмоциональная реакция нам понятна, и мы ею довольны. Это значит, что мы делаем правильное и хорошее дело… Турция не только останется одним из самых активных участников «Крымской платформы», но и готова вместе с нами убеждать те страны, которые еще не присоединились к декларации «Крымской платформы», чтобы они это сделали. Думаю, это лучший ответ на попытки России продемонстрировать Турции свое недовольство», — сказал Кулеба.

По словам дипломата, нет оснований для того, чтобы Украина «стала заложником» российско-турецких отношений.

Чавушоглу прибыл с двухдневным визитом на Украину 7 октября. Сообщалось, что переговоры сторон направлены на подготовку к проведению Стратегического совета высокого уровня под председательством президентов Украины и Турции в начале 2022 года в Киеве.

Саммит «Крымская платформа» был учрежден украинскими властями для обсуждения «крымского вопроса». Мероприятие прошло 23 августа, в нем приняли участие более 40 государств. Согласно принятой декларации, форум призван стать площадкой «для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины».

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведенного там референдума, на котором 96,77% жителей проголосовали за присоединение к России. После этого украинские власти на юге страны установили дамбу для блокирования подачи пресной воды на полуостров.

Ранее Кулеба обвинил Москву «в манипуляциях, лжи и цинизме». По его словам, Киев работает со своими союзниками над тем, чтобы создать условия, которые заставят Россию «прекратить агрессию». В ответ бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев назвал это заявление «испанским стыдом».