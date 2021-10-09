Полковник Жданов назвал появление военной миссии ЕС на Украине «ударом в спину» России

Полковник запаса Олег Жданов заявил, что создание военно-учебной миссии ЕС на Украине поможет Киеву отказаться от Минских соглашений. Об этом военный эксперт написал в статье для портала «Главред».

«Так или иначе, для Москвы появление очередной миссии в Украине будет «ударом в спину». Ведь чем сильнее украинские Вооруженные Силы, тем меньше шансов у России давить на Украину в плане выполнения «Минска», — написал Жданов.

Он добавил, что Минские соглашения являются стратегической задачей для президента России Владимира Путина, а если ему удастся ее решить, то Путин станет «королем на постсоветском пространстве».

Ранее сообщалось, что Европейский союз планирует создание на Украине военной учебной миссии в связи с военной активностью России. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag, ссылаясь на внутренние документы Евросоюза.

По информации газеты, миссия получит название EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM, военно-консультативная и учебная миссия ЕС в Украине).

В документе говорится, что это позволит выразить «солидарность с Украиной» в связи с ситуацией с Крымом и «военной активностью» России около украинских границ.

Газета сообщает, что о создании миссии попросили главы МИД и минобороны Украины, которые написали «конфиденциальное письмо» главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю.