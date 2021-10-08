Президент Эстонии рассказала, как впервые заговорила с Путиным

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала о том, как впервые заговорила с российским главой Владимиром Путиным, пишет издание Eesti Päevaleht.

В ноябре 2018 года в ходе празднования столетия окончания Первой мировой войны в Париже Кальюлайд обратилась к Путину.

«Здравствуйте, я президент Эстонии. Я знаю, что мы можем не во многом соглашаться, но это не значит, что мы не можем общаться. Так что иногда мы могли бы поговорить подольше», — сказала она.

Российский президент положительно отреагировал на инициативу Кальюлайд.

«Очень интересная идея», — ответил ей Путин.

В апреле 2019 года Кальюлайд приезжала в Москву, где у нее прошла встреча с Владимиром Путиным. В рамках своего визита она также приняла участие в открытии отреставрированного исторического здания посольства.

Ранее Кальюлайд заявила, что выступает за диалог с Россией.