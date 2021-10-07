Лукашенко: никакая Тихановская выборы не выигрывала никогда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что, по итогам различных соцопросов, Светлана Тихановская никогда не побеждала на выборах на пост главы государства. Об этом сообщается в близком к пресс-службе белорусского президента Telegram-канале «Пул Первого».

По словам Лукашенко, социологические исследования подтверждают его победу летом 2020 года. Как уточнил президент, он внимательно следит за публикациями в СМИ и в России, и в Соединенных Штатах, и в Европе, и в Белоруссии.

«В Белоруссии западники провели социологические исследования, в результате которых белорусы однозначно заявили, что никакая Тихановская выборы не выигрывала никогда», — подчеркнул Лукашенко в ходе совещания о противодействии санкционным мерам.

Также Лукашенко обратил внимание, что цель новых санкций против Минска в устранении прямых конкурентов и удушении экономики Белоруссии.

Светлана Тихановская была соперником Лукашенко на президентских выборах 9 августа прошлого года. После сообщений о лидерстве Лукашенко на этих выборах в стране начались массовые акции протеста.

Ранее Лукашенко назвал Тихановскую «персонажем в женском роде».