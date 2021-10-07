«Абсурд»: в Тбилиси заявили, что Саакашвили не будет экстрадирован на Украину

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани вновь исключил возможность обсуждения с Киевом вопроса экстрадиции на Украину задержанного в Тбилиси экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Ни о какой экстрадиции речи не идет. Абсурд вообще это обсуждать, так как с правовой точки зрения такое невозможно. Экстрадиция происходит тогда, когда лицо совершает уголовное преступление [на территории своей страны], но мы знаем, что такого нет, так как с украинской стороны у нас нет такой информации», — заявил дипломат.

Саакашвили получил украинское гражданство в мае 2015 года, тогда он был назначен губернатором Одесской области. Через год он ушел в отставку. В июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили украинского гражданства — Саакашвили в тот момент находился в США. Весной 2019 года новый президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины.

Утром 1 октября Саакашвили объявил о своем возвращении в Грузию накануне местных выборов, в тот же день его арестовали. По данным грузинских властей, политик прибыл в республику для совершения госпереворота.

В Грузии экс-президент заочно признан виновным по нескольким уголовным делам, власти не раз заявляли, что в случае возвращения Саакашвили ожидает тюрьма. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства.

Украина обещает приложить все усилия для экстрадиции задержанного в Грузии Михаила Саакашвили, при этом грузинские власти правовых оснований для этого не видят.

Ранее Саакашвили написал письмо из тюрьмы. Там он связал свое задержании в Грузии с тем, что у власти находится партия, сотрудничающая с Москвой.