Кулеба заявил, что действия Украины по делу Саакашвили будут зависеть от шагов Грузии

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что действия Киева по делу бывшего президента Грузии и главы Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили, задержанного на грузинской территории, будут зависеть от шагов Тбилиси. Об этом он сказал в интервью агентству Укринформ, передает ТАСС.

По его словам, Саакашвили уже предоставляется консульское содействие и помощь от украинского государства. 4 октября политика посетил украинский консул.

«Мы поручили нашему посольству в Грузии наладить механизм оперативного взаимодействия с грузинскими властями, чтобы в любой момент можно было решать вопросы, связанные с этим делом. Дальнейшие события зависят от того, какие процессуальные шаги будут делать грузинские власти по Саакашвили», — сказал Кулеба.

Утром 1 октября Михаил Саакашвили объявил о своем возвращении в Грузию, в тот же день его арестовали.

В Грузии экс-президент заочно признан виновным по нескольким уголовным делам, власти не раз заявляли, что в случае возвращения Саакашвили ожидает тюрьма. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства.

Ранее сообщалось, что Саакашвили написал из тюрьмы письмо украинскому журналисту Дмитрию Гордону.