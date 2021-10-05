Путин высказался о поощрении вакцинированных от коронавируса

Президент России Владимир Путин оценил предложение кабинета министров поощрять граждан, привившихся от SARS-CoV-2. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Поощрение, конечно, оно должно быть организовано таким образом, чтобы оно выдавалось не при наличии справки, а именно при вакцинации», — сказал глава государства.

Он отметил, что об этом плане правительства ему в понедельник, 4 октября, доложил премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее были определены первые 500 победителей лотереи для вакцинированных от коронавируса россиян.

Программу поощрения граждан, привившихся от коронавируса, правительство утвердило в августе. Розыгрыш проходит с 1 сентября по 1 декабря на сайте лотереи бонусзаздоровье.рф. Призеров определяет компьютер на основе случайной выборки. Победители получают по 100 тысяч рублей на банковскую карту «Мир» — достаточно указать ее номер в личном кабинете на портале госуслуг.

Второй этап лотереи состоится 14 октября 2021 года.