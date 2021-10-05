Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Россию экстрадируют бизнесмена, обвиняемого в хищении 400 млн рублей... 13:54
Появились фотографии большого планшета в салоне новой Lada Vesta 13:49
Песков призвал «быстро, но спокойно» установить подлинность видео... 13:48
Мбаппе сравнил ощущения от перехода в «ПСЖ» Неймара и Месси 13:46
Космонавт Новицкий показал, как с МКС выглядел полет «киноэкипажа» 13:43
Появилось видео с подозреваемым в убийстве студенток в Оренбургской области... 13:39
Песков объяснил рекордную суточную смертность от COVID-19 в России 13:37
СНБО в тестовом режиме запустил сайт с данными попавших в санкционные... 13:37
В Кремле рассказали, как Путин может провести свой день рождения 13:35
Оставшиеся без Facebook и WhatsApp россияне раскупили аудиокниги и телевизоры 13:32

В Кремле ситуацию вокруг Саакашвили считают «театром абсурда»

close
100%
Georgian Interior Ministry Press Service/AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, указывая на заявления бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что его посадили по указу Владимира Путина, отметил, что эти заявления и ситуацию вокруг Саакашвили в целом в Кремле считают «театром абсурда».

«Мы, наверное, все-таки не стали бы комментировать ничего, что связано с Саакашвили, ибо все это театр абсурда», — ответил Песков.

Ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили назвал себя «личным узником Путина» в письме к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Утром 1 октября Саакашвили объявил о своем возвращении в Грузию, в тот же день его арестовали. Сообщалось, что у грузинских правоохранительных органов была предварительная информация о его передвижении из Украины в Грузию. Находясь под арестом, политик объявил голодовку.

После этого президент Владимир Зеленский заявил, что взял ситуацию под личный контроль и будет заниматься возвращением Саакашвили на Украину.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Союз» с Пересильд и Шипенко достиг орбиты
Прямая трансляция полета первого «киноэкипажа» в космос
Признание и слезы. Предполагаемый убийца трех студенток дал показания
Подозреваемый в тройном убийстве в Гае показал, как совершал преступление
Цифровой апокалипсис: как и почему отключился Facebook
Facebook: сбои в работе не привели к раскрытию данных пользователей
Песков объяснил рекордную суточную смертность от COVID-19 в России
В Стокгольме объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике
Источник сообщил о следственных действиях с мэром и обысках в администрации Евпатории
ФСИН начала проверку из-за видео о пытках в туберкулезной больнице для осужденных
Новости и материалы
В Россию экстрадируют бизнесмена, обвиняемого в хищении 400 млн рублей на объектах ОИ в Сочи
Появились фотографии большого планшета в салоне новой Lada Vesta
Песков призвал «быстро, но спокойно» установить подлинность видео с пытками из Саратова
Мбаппе сравнил ощущения от перехода в «ПСЖ» Неймара и Месси
Космонавт Новицкий показал, как с МКС выглядел полет «киноэкипажа»
Появилось видео с подозреваемым в убийстве студенток в Оренбургской области из зала суда
СНБО в тестовом режиме запустил сайт с данными попавших в санкционные списки
В Кремле рассказали, как Путин может провести свой день рождения
Оставшиеся без Facebook и WhatsApp россияне раскупили аудиокниги и телевизоры
В Кремле не почувствовали сбои в работе соцсетей
На стройке трассы М-12 нашли поселение II века до нашей эры
Саакашвили раскрыл секрет анонимного въезда в Грузию
Глава пресс-службы «Спартака» рассказал об инциденте с фанатом команды в Грозном
HBO показал первый тизер «Дома дракона» — приквела «Игры престолов»
В МВД назвали самые опасные нарушения ПДД
Мик Джаггер смог незаметно для всех выпить в баре перед концертом
Выпивший «на посошок» перед задержанием Саакашвили попал на видео
Пушков призвал создать в России «автономную систему» после глобального сбоя в сети
Все новости
Борода и деньги из-за границы. Как Мавриди скрывался от полиции
В СК рассказали о методах конспирации одного из беглецов из истринского ИВС
Цены на газ взяли новую высоту
Стоимость газа в Европе достигла $1300
«Приземленное объяснение»: гамма-всплеск оказался обломком российской ракеты
Гамма-всплеск в далекой галактике оказался отражением от разгонного блока «Бриз-М»
«Чем меньше авиакомпания, тем больше проблем»
Эксперты по авиабезопасности призвали реформировать систему гражданской авиации
Windows 11 вышла, но ее получат не все
Microsoft выпустила Windows 11 раньше срока
«То, во что Apple верила, должно быть истиной и сейчас». Главные проекты Джобса
Как создатель Apple изменил мир
Как «киноэкипаж» провожали в космос
«Необходимо для дальнейшего тестирования»
«Газпром» начал заполнять одну из ниток «Северного потока — 2»
В Facebook извинились перед пользователями
CNBC: сбой в работе Facebook стал самым масштабным с 2008 года
Хроника глобального сбоя в интернете
Facebook, Instagram и WhatsApp частично возобновили работу
Рогозин vs Маск, критика космонавтов и скандал с избиением
Главные события вокруг фильма «Вызов» с Пересильд до полета к МКС
Пшеница утекает за рубеж: хватит ли зарплаты на макароны
Производители опасаются роста стоимости муки из-за снижения урожая
Энергетическая бомба замедленного действия: кто выиграет от рекордного роста цен на газ
Сможет ли «Газпром» извлечь максимальную выгоду из энергетического кризиса в Европе
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях