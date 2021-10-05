В Кремле ситуацию вокруг Саакашвили считают «театром абсурда»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, указывая на заявления бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что его посадили по указу Владимира Путина, отметил, что эти заявления и ситуацию вокруг Саакашвили в целом в Кремле считают «театром абсурда».

«Мы, наверное, все-таки не стали бы комментировать ничего, что связано с Саакашвили, ибо все это театр абсурда», — ответил Песков.

Ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили назвал себя «личным узником Путина» в письме к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Утром 1 октября Саакашвили объявил о своем возвращении в Грузию, в тот же день его арестовали. Сообщалось, что у грузинских правоохранительных органов была предварительная информация о его передвижении из Украины в Грузию. Находясь под арестом, политик объявил голодовку.

После этого президент Владимир Зеленский заявил, что взял ситуацию под личный контроль и будет заниматься возвращением Саакашвили на Украину.