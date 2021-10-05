Украинские власти намерены сохранить транзит газа через всю страну минимум на 15 лет

Украина будет настаивать на сохранении транзита газа через всю территорию страны минимум на 15 лет после запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил глава правительства Украины Денис Шмыгаль, передает «РИА Новости».

«Мы будем настаивать на сохранении минимум на 15 лет уровня транзита, которая существует сегодня», — заявил он.

По мнению премьер-министра, в ближайшее время транзит газа через Украину точно не остановят, так как проект «Северный поток — 2» находится под санкциями. Украинские власти убеждены, что их зарубежные партнеры, в частности США, продолжат ограничивать работу трубопровода.

«Мы убеждены, что с нами считаются, когда ведут разговор о запуске и сертификацию «Потока», — подчеркнул Шмыгаль.

Ранее Шмыгаль заявил, что украинские власти не планируют вести переговоры с Россией по заключению прямого контракта для закупки природного газа. По его словам, сейчас в подземных хранилищах Украины и так накоплено более 18,5 млрд куб. м газа. Кроме того, страна имеет собственную газодобычу, что позволит Украине пережить предстоящий отопительный сезон.