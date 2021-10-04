Польского журналиста не пустили в Великобританию за слова о сотрудничестве евреев с нацистами

Великобритания отказала во въезде польскому журналисту и писателю Рафалю Зимкевичу, который в 2020 году в эфире одного из телеканалов рассказал, что в годы войны евреи сотрудничали с нацистами во время Холокоста, сообщает Reuters.

В субботу, 2 октября, Зимкевич с женой и дочерью был задержан в лондонском аэропорту Хитроу. Пограничная служба отказала ему во въезде, после чего журналист вернулся в Варшаву.

Замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковски вель Сенк сообщил в своем Twitter, что вызовет посла Великобритании Анну Клунз, чтобы выяснить причины отказа журналисту во въезде в страну.

«На этой неделе я приглашаю посла Великобритании Анну Клунз в министерство иностранных дел, чтобы убедиться, что свобода слова принадлежит к британским ценностям и спросить, как это соответствует отношению британских служб к Рафалу Зимкевичу», — написал Шинковски вель Сенк.

По данным агентства, в прошлом году Зимкевича обвинили в антисемитизме после того, как в эфире польского общественного телевидения он рассказал, что евреи в лагерях смерти в Холокосте сотрудничали с немцами.

Кроме того, Зимкевича обвинили в оправдании изнасилования пьяной девушки после саркастического поста в Twitter. Земкевич является автором нескольких книг и колумнистом издания Do Rzeczy.

Ранее 93-летний лидер французской ультраправой партии «Комитеты Жанны» и почетный председатель панъевропейской партии «Альянс за мир и свободу» Жан-Мари Ле Пен был обвинен в разжигании расовой ненависти за интервью 2014 года. В нем он критикует представителей шоу-бизнеса, обещая «устроить им печь». Сам Ле Пен заявил, что его слова были вырваны из контекста и не имеют никаких антисемитских коннотаций.