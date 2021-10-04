Путин назначил врио главы Тамбовской области выпускника «школы губернаторов» Егорова

Президент России Владимир Путин предложил на должность врио главы Тамбовской области заместителя главы Минстроя Максима Егорова, сообщает РИА «Новости».

Егоров принял предложение стать временно исполняющим обязанности региона.

Своим указом президент принял отставку предыдущего главы региона Александра Никитина.

Врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров является выпускником четвертого потока в так называемой школе губернаторов.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Ранее Путин подписал указ о назначении посла по особым поручениям МИД Микаэла Агасандяна постоянным и полномочным представителем РФ при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он вступает в силу со дня его публикации.