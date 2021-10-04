Путин назначил выпускника «школы губернаторов» врио главы Владимирской области

Президент России Владимир Путин предложил бывшему калужскому вице-губернатору, а в настоящее время депутату Госдумы от «Единой России» Александру Авдееву возглавить Владимирскую область, передает пресс-служба Кремля.

Парламентарий принял предложение стать временно исполняющим обязанности региона.

Как сообщается, своим указом Путин принял отставку губернатора региона Владимира Сипягина, который уходит со своего поста по собственному желанию. Глава государства назначил на эту должность Авдеева.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

Авдеев является выпускником первого потока в «школе губернаторов».

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Ранее Путин на встрече с лидерами партий, вошедших в Госдуму, заявил, что депутаты должны выполнить все, что пообещали в ходе предвыборной гонки.