Путин поздравил Кисиду с избранием на пост премьер-министра Японии

Президент России Владимир Путин поздравил Фумио Кисиду с избранием на пост премьер-министра Японии и выразил заинтересованность в сотрудничестве и двустороннем диалоге. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Развитие конструктивного российско-японского сотрудничества в различных сферах, несомненно, отвечает коренным интересам народов наших государств», — говорится в сообщении.

Ранее новым премьер-министром Японии стал глава правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисида, который ранее был министром иностранных дел страны.

За Кисиду проголосовали 311 из 458 членов нижней палаты парламента. За его противника, лидера Конституционно-демократической партии Юкио Эдано, было подано 124 голоса. По 11 голосов получили лидер партии реформирования Японии Тораносукэ Катаяма и глава Народно-демократической партии Юитиро Тамаки. Еще один голос был отдан за недавнюю соперницу Кисиды на выборах главы ЛДП Санаэ Такаити.