В «Слуге народа» назвали преемника неугодного Зеленскому спикера Рады

Действующего председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова на посту может сменить Руслан Стефанчук, который сейчас является первым заместителем спикера украинского парламента. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил народный депутат из фракции «Слуга народа» Евгений Кравчук, передает УНИАН.

При этом сам конфликт, который может привести к отставке Разумкова — соответствующая процедура, как ожидается, начнется уже 4 октября, — Кравчук назвал «внутрифракционным».

«Речь идет о фнутрифракционном конфликте, это именно политическое измерение нашей фракции сейчас делегировать другому человеку должность председателя парламента», — заявил депутат.

30 сентября нынешний спикер Дмитрий Разумков сообщил, что «Слуга народа» инициировала его отставку. 2 октября в Трускавце партия за несколько часов собрала больше 150 подписей депутатов за отставку Разумкова.

Стефанчук входил в предвыборный штаб президента Украины Владимира Зеленского, где курировал идеологические вопросы. После избрания на должность главы государства Зеленский назначил его своим представителем в Верховной раде.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что между Владимиром Зеленским и Дмитрием Разумковым возникли разногласия по политическим вопросам. Эксперты считают, что Разумков впал в немилость президента из-за собственной политической игры. В частности, Зеленский утверждал, что спикер Рады выдавал депутатам подписные листы об импичменте президента.