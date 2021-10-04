Украина попросила ЕС как можно скорее начать подготовку украинских военных

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал ЕС «как можно скорее» начать подготовку украинских военных в рамках учебной миссии. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на интервью Мельника газете Die Welt.

«Украина призывает страны-члены ЕС и особенно Германию как можно скорее начать эту действенную военную учебную миссию», — сказал Мельник.

Дипломат отметил, что такая подготовка повысит обороноспособность украинских вооруженных сил, а также обвинил Россию в «продолжающейся агрессии». При этом, по его словам, позиция нового правительства Германии по этому вопросу будет «лакмусовой бумажкой».

«Киев надеется, что как нынешнее, так и будущее федеральное правительство [Германии] активно поддержит эту историческую инициативу и внесет значительный вклад в достижение консенсуса в рамках ЕС», — приводит издание слова украинского посла.

Спикер парламентской группы Христианского демократического союза и Христианского социального союза (ХДС/ХСС) в Бундестаге по внешнеполитическим вопросам Юрген Хардт, комментируя Die Welt инициативу ЕС, заявил, что «хорошо обученные украинские вооруженные силы — в наших интересах».

Ранее сообщалось, что в выпуске газеты Welt am Sonntag от 3 октября вышла статья о том, что Европейская служба внешних связей собирается создать на Украине учебный центр по подготовке украинских офицеров. Издание ссылалось на внутренние документы Евросоюза, оказавшихся в распоряжении журналистов.

По данным газеты, миссия получит название EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM, военно-консультативная и учебная миссия ЕС на Украине) и позволит «выразить солидарность с Украиной» в связи с ситуацией с Крымом и «военной активностью» России около украинских границ.

В публикации также указывается, что о создании миссии попросили главы МИД и минобороны Украины, которые написали «конфиденциальное письмо» главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю.