Источник: Баталина написала заявление об уходе с поста замминистра труда

Ольга Баталина, получившая мандат депутата Государственной думы VIII созыва, написала заявление об уходе с поста заместителя министра труда России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Баталина написала заявление [премьер-министру России Михаилу] Мишустину», — сказал источник.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании в понедельник, 4 октября, зарегистрирует в качестве депутата Госдумы Баталину, указано в проекте постановления комиссии.

Выборы в ГД VIII созыва проходили с 17 по 19 сентября. 24 сентября Центральная избирательная комиссия России признала состоявшимися выборы в Госдуму. Согласно результатам, «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27, ЛДПР — 21 и «Новые люди» — 13.

Ранее сообщалось, что глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко отказались от мандатов депутатов Государственной думы.

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении первого заседания Госдумы 12 октября.