Экономист Кущ предрек Украине «газовую инквизицию»

Украинский экономист Алексей Кущ заявил, что газовый кризис на Украине продемонстрирует, насколько успешными были реформы в энергетической сфере страны. Об этом сообщает издание «Главред».

Кущ подчеркнул, что пока не прекратится схема с виртуальным реверсом, нельзя будет выяснить каковы реальные объемы внутренней добычи газа на Украине и какой степени дефицит топлива ожидает страну.

«Очищение кризисом. Точнее морозом. В средние века инквизиция очищала огнем. Сейчас «газовая инквизиция» будет очищать экономику и население морозом и тарифами», — утверждает Кущ.

Он отметил, что резкая реакция правительства Украины на контракт на поставку топлива «Газпромом» в Венгрию объясняется тем, что виртуальный реверс в страну, в значительной мере, переместился из Словакии в Венгрию.

Ранее стало известно, что транзит российского газа в Венгрию через территорию Украины возобновили.

По данным на 22:00 по московскому времени 3 октября, через приграничный пункт «Берегово» перекачивается более 200 тысяч кубометров в час.