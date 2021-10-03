Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным тет-а-тет

Президент Украины Владимир Зеленский готов провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в формате тет-а-тет. Об этом украинский лидер заявил на брифинге, передает «РИА Новости».

«Если будет встреча тет-а-тет, не надо сосредотачиваться на конкретной адженде (повестке дня). Я думаю, там будет результат, потому что российскому народу он тоже нужен», — сказал он.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на источник в окружении Зеленского сообщили, что встреча двух глав государств может состояться в конце 2021 года или в начале 2022 года. Тогда собеседники «РБК-Украина» заявили, что администрация хочет выйти на прямые переговоры с Путиным, чтобы понять, смогут ли Москва и Киев «о чем-то договориться».

О готовности Зеленского к переговорам с президентом России также говорил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что «именно российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать этой встречи».

Кроме того, сам Зеленский на полях Генассамблеи ООН 23 сентября заявлял, что встретится с Путиным, когда российский лидер будет готов.