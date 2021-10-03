В МИД Ирана заявили о готовности возобновить переговоры по «ядерной сделке» в Вене

Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан заявил, что в Тегеране подходит к концу подготовка и формирование команды для переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (ядерной сделке), сообщает информационное агентство Fars.

«Состав нашей команды переговорщиков практически сформирован. Переговоры будут проходить на уровне заместителей министров иностранных дел, договариваться же будут на уровне глав внешнеполитических ведомств», — заявил Абдоллахиан.

Ранее Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен подтвердил готовность США вернуться к переговорам по иранской ядерной сделке.

США призвали Иран завершить работу по возобновлению ядерной сделки. 5 августа президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что Тегеран готов согласиться с любыми дипломатическими планами, если они приведут к снятию американских санкций.