На Украине пообещали отгородиться стеной от России и Белоруссии

Глава МВД Украины Денис Монастырский пообещал построить стену на границах с Россией и Белоруссией, сообщается на сайте министерства.

Монастырский 1 октября посетил участник границы с Россией в Луганской области, где посмотрел комплекс защитных инженерных сооружений с контрольно-следовой полосой, заградительным забором с колючей проволокой и интеллектуальной системой видеонаблюдения.

Министр уверяет, что такой комплекс спасет от военного вторжения, нелегальной миграции и контрабанды.

«В следующем году предстоит «большое строительство границ»», — сказал он.

На строительство стены потребуется 17 млрд гривен ($637 млн).

Построить стену на границе с Россией в 2014 году предложил экс-глава правительства Украины Арсений Яценюк. Проект предусматривал сооружение траншей, рвов и установку специальных объектов, таких как наблюдательные башни и опорные пункты.

В мае текущего года глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дайнеко заявил, что обустройство границы с Россией идет своим ходом, на это потратили уже 2 млрд гривен (около $72 млн).

Он отметил, что за весь период украинские власти обустроили около 400 км противотанкового рва, 330 км рокадной дороги, 70 км колючей проволоки и 100 км металлического забора.