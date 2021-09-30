На Украине призвали в отношениях с Венгрией «не путать грешное с праведным»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна готова к дружественным отношениям с Венгрией при условии, что венгерская сторона будет учитывать национальные интересы обеих стран. Об этом он сообщил на онлайн-брифинге, опубликованном на его странице в Facebook.

По его словам, Украина выступает за конструктивный диалог, но Киев будет дипломатически «бить в ответ» за посягательство на свои национальные интересы.

Кулеба также призвал «не путать грешное с праведным» в отношениях с Венгрией.

«Газ — это грешное, а защита национальных меньшинств, обеспечение прав украинской громады в Венгрии, венгерской на Украине — это праведное», — подчеркнул он.

Ранее бывший депутат Рады заявил, что Венгрия повела себя нагло из-за контракта с «Газпромом». Экс-депутат Верховной рады Тарас Черновол назвал произошедшее колоссальным провалом украинской дипломатии, добавив, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба должен подать в отставку.