В США рассказали о странных беседах Трампа и Джонсона

Бывший президент США Дональд Трамп достаточно хорошо относился к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, пишет в своей книге пресс-секретарь в администрации Трампа Стефани Гришэм. Как отмечает The Guardian, в своих мемуарах бывшая сотрудница Белого дома называет лидеров Великобритании и США двумя «пухлыми белыми парнями с сумасшедшими волосами».

Особый упор в книге Гришэм делает на странность диалогов Трампа и Джонсона. По ее словам, на одном из рабочих завтраков лидеры заговорили о том, какая «смертоносная страна» Австралия с точки зрения животного мира и подробно обсудили, насколько сильны кенгуру.

При этом на другой встрече Джонсон и Трамп разговорились об одном из своих коллег, который недавно сделал операцию, которая, по их мнению, касалась удаления желчного пузыря. По версии Гришэм, лидеры активно рассуждали, можно ли заменить этот орган, а также его основные функции.

«Я не знаю, что делает желчный пузырь», — приводит бывший пресс-сек Белого дома слова Джонсона. В ответ Трамп, по ее словам, заявил, что функции желчного пузыря «как-то связаны с алкоголем».

Ранее Гришэм заявила, что российский лидер Владимир Путин специально кашлял в ходе встречи с Трампом в Японии в 2019 году, зная, что американский политик боится микробов.