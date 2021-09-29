Собянин, Лысенко и Воробьев отказались от мандатов в Госдуме

Мэр Москвы Сергей Собянин, главный врач московской городской больницы №52 Марьяна Лысенко и губернатор Московской области Андрей Воробьев отказались от своих мандатов депутатов Государственной думы, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральную избирательную комиссию.

Кроме того, от своего мандата отказалась главный врач роддома Балашихи Наталья Алимова.

Ранее глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, главный врач ГКБ №40 Денис Проценко и руководитель центра «Сириус» Елена Шмелева отказались от мандатов депутатов Госдумы.

Заявления об их отказе Центризбиркомом России планируется рассмотреть в среду, 29 сентября.

Выборы в ГД VIII созыва проходили с 17 по 19 сентября. 24 сентября Центральная избирательная комиссия России признала состоявшимися выборы в Госдуму. Согласно результатам, «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27, ЛДПР — 21 и «Новые люди» — 13.