В США призвали Байдена ужесточить политику в отношении России

В США призвали президента страны Джо Байдена ужесточить политику в отношении России. Обозреватель журнала National Review Джим Джерати считает, что с начала своего президентства Байден «мягок» с Москвой.

Придя к власти, американский президент провел телефонные переговоры с главой России Владимиром Путиным и пообещал защищать национальные интересы Соединенных Штатов в ответ на вредоносные действия со стороны Москвы. Позднее Байден вознамерился заставить Путина «заплатить» за якобы вмешательство в выборы в 2016 году, однако, как считает Джерати, на этом решительность американского лидера закончилась.

Так, в апреле 2021 года администрация Белого дома ввела дополнительные санкции в отношении Российской Федерации и объявила о планах увеличить финансовую помощь для Украины, но уже в июне после саммита Россия-США в Женеве Байден выступил за стабильные и предсказуемые отношения с российским государством, подчеркнул журналист.

Джерати также напомнил. что Байден в короткие сроки согласился продлить действие Договора СНВ-3 и об отказе противостоять реализации проекта «Северный поток — 2», что, по мнению обозревателя, ставит страны Европы в зависимость от российского газа.

Кроме того, американский президент нарастил поставки нефти из России. Также США заявляли, что хотели бы использовать российские военные объекты в Центральной Азии для контртеррористических операций в Афганистане.

Ранее главный бывший советник Джорджа Буша-младшего по России, профессор Йельского университета, директор консалтинговой компании Kissinger Associates Томас Грэм заявил, что отношения между Россией и США в последние месяцы стали более стабильными.