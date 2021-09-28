В США заподозрили Путина в «отвлекающем маневре» с переводчицей на встрече с Трампом

Бывшая советница экс-президента США Дональда Трампа по России предполагала, что президент России Владимир Путин специально выбрал «привлекательную» переводчицу для встречи с американским лидером в 2019 году, чтобы отвлечь его. Об этом в своей книге пишет бывшая пресс-секретарь президента Стефани Гришэм, ее отрывки публикует The New York Times.

«Когда началась встреча, Фиона Хилл наклонилась ко мне и спросила, заметила ли я переводчицу Путина, которая была привлекательной брюнеткой с длинными волосами, симпатичным лицом и потрясающей фигурой. Потом она сказала мне, что подозревает, что Путин выбрал женщину специально, чтобы отвлечь нашего президента», — заявила она.

Книга Гришэм «Сейчас я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа» выйдет 5 октября. Бывшая пресс-секретарь рассказывает о ее работе в Белом доме с Трампом, а также о бывшей первой леди Мелании Трамп.

Ранее Гришэм рассказала, что 45-й глава Белого дома специально хотел казаться более жестким по отношению к Владимиру Путину.