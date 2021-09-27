Берлинцы решили национализировать 226 тыс. квартир компаний-рантье

Жители Берлина проголосовали за принудительный выкуп жилья у двух крупнейших компаний, сдающих квартиры в аренду. Как пишет Bloomberg, импровизированный референдум по этому вопросу прошел 27 сентября, его причиной стал резкий рост цен на аренду квартир.

Всего за национализацию жилья компаний, у которых в собственности больше 3 тыс. квартир, сдаваемых в аренду, проголосовали 56% берлинцев, участвовавших в голосовании.

Сейчас в арендованных квартирах в Берлине проживает 84% жителей. Крупнейшим немецким компаниям-рантье — Deutsche Wohnen SE и Vonovia SE — принадлежит в сумме около 226 тыс. квартир.

По оценкам экспертов, на выкуп всех квартир потребуется около 30 млрд евро, которые можно потратить на строительство нового жилья.

Ранее сообщалось, что почти 3 млн европейцев не смогут отапливать жилье из-за низких зарплат. По данным Европейскаой конфедерации профсоюзов, это около 15% потребителей.