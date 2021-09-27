Путин исключил погибшего главу МЧС Зиничева из состава Совбеза

Президент России Владимир Путин исключил погибшего главу МЧС Евгения Зиничева из состава Совбеза РФ. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести в состав Совета Безопасности Российской Федерации, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 25 мая 2012 г. № 715 <...>, изменение, исключив из него Зиничева Е.Н.», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания, 27 сентября.

Глава МЧС погиб 8 сентября при попытке спасти упавшего с обрыва режиссера и сценариста Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет. Инцидент, который привел к гибели главы МЧС, случился на водопаде Китабо-Орон, который находится в западной части Путоранского заповедника.

Путин посмертно присвоил министру звание Героя России. Он назвал гибель Зиничева личной утратой.

10 сентября главу МЧС России Евгения Зиничева похоронили с воинскими почестями на Северном кладбище в Санкт-Петербурге. Перед этим в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России прошла церемония прощания с погибшим.