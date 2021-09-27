Сенатор от Тверской области Лукин уйдет из СФ

Президент Паралимпийского комитета России, бывший омбудсмен, сенатор от Тверской области Владимир Лукин покинет Совет Федерации. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Да, мои сенаторские полномочия закончились», — уточнил Лукин.

В настоящий момент политик не комментирует свой уход из Совфеда РФ.

Лукин был представителем Тверской области в СФ с 2016 года. С 2004 по 2014 год занимал должность омбудсмена России. В 1992-1993 годах являлся послом России в Соединенных Штатах.

Ранее Валерий Рязанский подтвердил информацию об уходе из Совета Федерации. Сенатор признался, что пока не знает, чем займется после того, как покинет верхнюю палату парламента.

Также в Госдуму внесли законопроект о публичной власти. Предлагается дать право органам публичной власти различных уровней обращаться в Госсовет для разрешения споров, в том числе, по вопросу передачи полномочий и достижения согласованного их решения.